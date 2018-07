Grupo assalta quatro bancos simultaneamente em Pernambuco

Cerca de 50 pessoas participaram da ação criminosa, na cidade de Surubim, no Agreste, durante a madrugada desta terça-feira (10)

Quatro das cinco agências bancárias da cidade de Surubim, no Agreste de Pernambuco, foram alvos de bandidos, na madrugada desta terça-feira (10). Cerca de 50 pessoas participaram da ação criminosa, que aconteceu simultaneamente nos quatro estabelecimentos. Armados com fuzis e metralhadoras, os assaltaram chegaram em pelo menos oito veículos, aterrorizando a população. Os bancos Bradesco, Caixa Econômica Federal, Santander e Banco do Brasil foram os alvos.



Segundo a polícia, os suspeitos fizeram moradores de reféns, antes de instalar as bananas de dinamites na entrada principal dos bancos. Todos foram libertados. Um das vítimas, um policial civil, que teria se recusado a entregar o veículo aos ladrões, foi atingido por um tiro na perna e está internado no hospital da cidade. O estado de saúde dele é estável. O grupo teria conseguido explodir dois cofres, mas não se sabe a quantia levada.



Durante a ação, que durou cerca de uma hora e meia, os suspeitos bloquearam a saída dos agentes que estavam no quartel incendiando um carro e alvejando o local com vários tiros de fuzil. O comandante do 22º BPM, coronel Antônio Pereira, disse que os policiais ficaram sem ação, pois o poderio de armamento da quadrilha era bem maior e ainda havia pessoas reféns. Testemunhas disseram que os bandidos dispararam por mais de dez minutos.



Depois que tiveram acesso aos terminais bancários, o grupo fugiu em direção à cidade de Santa Cecília, na Paraíba. Na fuga, que não pode ser contida pela polícia, os bandidos espalharam grampos pela PE-90, que fica na saída de Surubim. A 18 quilômetros da cidade, eles queimaram mais um carro. A Polícia Civil e o Instituto de Criminalística (IC) já foram acionados para iniciar as investigações.



Horas após a investida criminosa, policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) localizaram seis explosivos intactos dentro de uma das agências bancárias. Para a polícia, o município de Surubim pode ter sido escolhido pela facção por ter quatro grandes bancos muito próximos, o que facilitaria a investida da quadrilha. Ainda segundo a polícia, a ação foi semelhante ao assalto à empresa de segurança Brinks, localizada na Avenida Recife, na Estância, Zona Oeste do Recife, em fevereiro do ano passado.