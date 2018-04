Protesto aconteceu nas escadarias da Câmara dos Vereadores e simultaneamente em diversos pontos do Brasil e do mundo

Uma grande manifestação, com o acendimento de velas e de luzes, em homenagem à memória da vereadora do PSOL Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, assassinados no dia 14 de março, aconteceu simultaneamente nas escadarias da Câmara dos Vereadores e da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado), ambos no Centro, além de diversos pontos do Rio de Janeiro e de outras cidades do Brasil e do mundo, na noite desta segunda (2).