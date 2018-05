Gripe faz com que igreja faça mudanças na missa

Arquidiocese de Olinda e Recife enviou comunicado às paróquias com orientações para prevenção da contaminação do vírus, após a primeira morte do ano no Estado pela H1N1 ter sido confirmada

Após a primeira morte por contaminação com o vírus da gripe H1N1 em 2018 ter sido confirmada na semana passada em Pernambuco, o arcebispo de Olinda e Recife Dom Fernando Saburido enviou às paróquias uma série de orientações para prevenir a transmissão da gripe nas paróquias durante as celebrações. Entre as recomendações estão mudanças de algumas tradições da missa, como não dar as mãos ao se rezar o Pai-Nosso e omitir o "abraço da paz".



A arquidiocese aconselha ainda que os ministros evitem distribuir a comunhão diretamente na boca dos fiéis. De acordo com o comunicado, "todos têm responsabilidade de evitar situações e circunstâncias que facilitem o contágio", e as recomendações são válidas até que "se diga o contrário".



A primeira vítima com o vírus da influenza A (H1N1) foi um paciente de 45 anos, notificado em 16 de abril com síndrome respiratória aguda grave (Srag), no Imip, centro do Recife. Ele morreu na última terça-feira (24). Até o dia 14 de abril, já foram confirmados oito casos de influenza A(H1N1), quatro de influenza A(H3N2), um de influenza B e um de vírus sincicial respiratório (VSR) no Estado.