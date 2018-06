Greve na Argentina cancela voo que chegaria ao DF

O Latam 8127 partiria de Buenos Aires às 7h06 e tinha previsão de chegada às 10h30

A greve nacional dos trabalhadores na Argentina fez com que um voo que chegaria ao Distrito Federal na manhã desta segunda-feira (25) fosse cancelado. O Latam 8127 partiria de Buenos Aires às 7h06 e tinha previsão de chegada às 10h30.



De acordo com a Inframerica, concessionária que administra o terminal de Brasília, nenhum voo que partiria da capital teve que ser cancelado nesta segunda-feira. No DF, apenas a Latam oferece voos até o país vizinho.



"Em virtude da greve nacional anunciada para o dia 25 de junho na Argentina, a Companhia cancelou todos os voos domésticos e internacionais operados de e para os aeroportos da Argentina", informou a nota da Latam.



De acordo com a companhia, os passageiros poderão pedir a devolução do custo da passagem adquirida, mudar a rota da viagem ou solicitar a reprogramação do voo sem custos ou penalidades em um período de 15 dias.