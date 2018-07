Greve dos caminhoneiros resultou em queda nas vendas dos setores de comércio e serviços no DF

Empresas de Auto peças, Livrarias, TI e salões de beleza foram as áreas mais afetadas

Um levantamento feito pelo Instituto Fecomércio apontou que os setores de comércio e de serviços apresentaram quedas de 2,24% e de 4,57%, respectivamente, no mês de maio. De acordo com a entidade, a greve nacional dos caminhoneiros foi determinante para a redução das vendas.



Entre os segmentos do comércio que registraram queda nas vendas estão: Auto peças e Acessórios (-12,64%); Livraria e Papelaria (-10,85%); Vestuário e Acessórios (-10,11%); Farmácia (-6,13%); Padaria e Confeitaria (-4,66%); Material de Construção (-4,42%); Suprimento de Informática (-3,74%); Artigos de Armarinho, Suvenires e Bijuterias (-3,21%); Ótica (-1,48%); Móveis (-0,53%); e Ferragens e Ferramentas (-0,38%).



Já os segmentos de serviços que apresentaram queda foram: Manutenção e Serviços para TI (-12,33%); Vidraçaria (-11,50%); Atividade de Contabilidade (-11,30%); Capacitação e Treinamento (-10,22%); Cabeleireiros (-7,90%); Pet Shop (-9,30%); Atividades de Condicionamento Físico (-5,76%); Manutenção de Veículo (-3,81%); Organização de Feiras, Congressos e Festas (-2,86%); e Sonorização, Fotografias e Iluminação (-0,26%).



O presidente da Fecomércio, Adelmir Santana, explica que dentre os 29 segmentos pesquisados, 21 tiveram variação negativa de vendas, ou seja, 72,41% dos segmentos avaliados tiveram redução de faturamento. "Os setores de comércio e serviços vem apresentando redução nas quedas desde janeiro, porém, especificamente no mês de maio, em decorrência da greve dos caminhoneiros, o índice voltou a ter perdas consideráveis", apontou Adelmir.