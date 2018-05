Greve dos caminhoneiros pode afetar o abastecimento de água no DF

Caesb afirma que produtos usados para tratamento estão paradas em Cristalina (GO) e estoque só dura até terça-feira (29)

O abastecimento de água para o Distrito Federal poderá ser afetado nos próximos dias devido a greve nacional dos caminhoneiros. De acordo com a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) os produtos usados para tratamento estão parados em Cristalina (GO).



A companhia informou que o estoque de substâncias como cloro e outros produtos químicos só deverão durar até a próxima terça-feira (29). A estatal informou que está negociando para que os caminhões que estão parados com estes produtos cheguem até o DF escoltados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Como forma de contingenciamento, a Caesb informou que devido a falta de combustível em todo o DF, os veículos da empresa só serão usados para atender os serviços de manutenção e operação dos sistemas de saneamento (água e esgotos).