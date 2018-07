Greve dos caminhoneiros impulsionou inflação do DF

De acordo com a pesquisa, o avanço da inflação na habitação ocorreu devido ao reajuste de gás de cozinha

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontaram que a inflação do Distrito Federal subiu 1,2% no mês passado. Entre as nove principais categorias analisadas, a que mais cresceu foi o da habitação, que subiu cerca de 2,43%.



De acordo com a pesquisa, o avanço da inflação na habitação ocorreu devido ao reajuste na energia elétrica residencial (6,35%) e dos combustíveis residenciais (principalmente gás de cozinha, 9,67%).

Para o supervisor do IBGE, Pedro Augusto de Carvalho Franco, o desabastecimento causado pela greve dos caminhoneiros foi um dos motivos da alta.



"A greve dos caminhoneiros gerou, principalmente, um inflacionamento do preço do gás. Isso foi um das causas do aumento inflacionário", explica.



A única queda registrada no mês da greve dos caminhoneiros foi registrada na área da comunicação (-0,01%), que tinha aumentado 0,13% em maio. O menor crescimento se deu em educação (0,02%), alvo de um desaceleramento leve em comparação com o mês anterior (0,09%).