Greve dos caminhoneiros afeta transportes e preço de alimentos no Rio

Estado tem menos 40% da frota nas ruas por falta de diesel para empresas

O terceiro dia de greve dos caminhoneiros em todo o país já começou a afetar alguns serviços importantes do Estado. A frota de ônibus em circulação pelas ruas teve redução, por conta da falta de combustível, que também trouxe impacto aos postos de gasolina. Além disso, a baixa distribuição e de abastecimento de alimentos também fez subir o preço dos produtos.



Em relação aos transportes, cerca de 40% da frota de ônibus intermunicipais e municipais do Estado estão fora das ruas, nesta quarta (23), por conta de falta de óleo diesel, combustível do modal, que não chega às garagens das empresas, de acordo com a Fetranspor, a federação das empresas de transporte de passageiros do Estado. O órgão completou ainda que, em caso de continuidade dos protestos, o serviço pode ficar 100% comprometido até sexta-feira (25).