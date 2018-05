Greve dos caminhoneiros afeta o abastecimento de gás de cozinha no DF

Sindicato alerta que os estoques deverão acabar nesta quinta-feira

Os brasilienses poderão ficar sem Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), utilizado na cozinha, casos a greve dos caminhoneiros continue pelos próximos dias. De acordo com o Sindicato das Empresas Transportadoras e Revendedoras de GLP (Sindvargas-DF) a paralisação nacional já afeta os 570 revendedores do DF.



Para o sindicato, a população ainda não sentiu o impacto por causa da reserva que os distribuidores fizeram. Mesmo assim, a entidade alerta que os estoques deverão acabar na quinta-feira (24).



O gás de cozinha chega ao Distrito Federal, principalmente, de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Porém, nesta quarta (23), o abastecimento não ocorreu e isso preocupa o setor. Segundo o presidente do Sindvargas, Sérgio Costa, não há como prever variação nos preços caso a escassez se agrave nos próximos dias.



"Se a baixa no estoque for mantida talvez os distribuidores optem por aumentar o preço. Mas isso ainda não está definido", afirmou.



Aeroporto

A greve dos caminhoneiros também está afetando o abastecimento de combustível no aeroporto internacional de Brasília. De acordo com a Inframerica, administradora do local, a reserva do terminal para abastecer os aviões seria suficiente apenas para garantir a operação desta quarta (23).



Ainda conforme pontuou a concessionária, a frota de caminhões responsável por trazer combustível para o terminal está retida no Entorno do DF.