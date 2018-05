Greve dos caminhoneiros afeta bares e restaurantes no DF

Sindicato de Hotéis Bares e Restaurantes aponta que se situação não se normalizar, será difícil manter a cadeia alimentícia funcionando

A greve de caminhoneiros, que segue em seu quarto dia consecutivo, impacta nos Bares, Restaurantes do Distrito Federal. Como o fornecimento de alimentos está restrito, os preços têm aumentado e determinados mantimentos já não se encontram mais à venda.



Em entrevista ao Destak, o vice-presidente do Sindicato de Hotéis Bares e Restaurantes (Sindhobar) explicou que medidas estão sendo tomadas para protelar a escassez de alimentos nos restaurantes. "Fabricamos ingredientes exclusivos e nossos estoques estão se esgotando. Existe todo uma cadeia produtiva, nem a matéria prima para a produção de alguns alimentos estão chegando, portanto temos que aguardar que a situação melhore", comentou Nadim Haddad.



No Ceasa-DF, as entregas de mercadorias provenientes de outros estados, foram prejudicadas pela paralisação com a redução em 60% da frota de caminhões e carretas. A greve refletiu diretamente no preço da Batata Lisa (saco com 50 kg) que passou de R$100 para R$160 e do Tomate (caixa com 20 kg) de R$50 para R$130.



"Caso o movimento de bloqueio das estradas continue, é possível que os preços praticados sigam em alta. Além disso, o aumento do tempo no transporte pode aumentar as perdas desses produtos, que são perecíveis", alertou o Ceasa, em nota.