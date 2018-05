Greve deixa quase meio milhão de alunos sem aula no DF

Aulas da rede pública de ensino foram suspensas nesta segunda(28)

Cerca de 480 mil alunos estão sem aulas, desde a última sexta, devido à paralisação nacional dos caminhoneiros. O recesso escolar vale ainda para esta segunda(28).



A expectativa do governador do DF, Rodrigo Rollemberg (PSB) é que as atividades escolares devem se normalizar nesta terça-feira(29). As creches conveniadas a Secretária de Educação seguirão funcionando, segundo recomendação do Governador.



O recesso escolar tem como base principalmente a falta de combustível. Até às 19 horas de ontem (27), 170 caminhões escoltados pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) transportaram gasolina, diesel, gás de cozinha, álcool anidro (usado na mistura da gasolina), sulfato de alumínio, entre outros produtos para regiões do Distrito Federal.



Outras escoltas foram feitas pela Polícia Rodoviária Federal e pela Força Nacional de Goiás para Brasília, reforçando o abastecimento de ração animal e gás de cozinha. As informações são do gabinete integrado de acompanhamento, grupo do governo local que monitora as ações em consequência da paralisação dos caminhoneiros.