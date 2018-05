Greve de caminhoneiros afeta serviços e transporte no Grande Recife

Alguns postos fecharam por falta de abastecimento e outros chegaram a vender o litro da gasolina a R$ 9; população também teve dificuldade para pegar ônibus, que tiveram número de viagens reduzido em 8%

Os postos de combustíveis da região metropolitana do Recife já sentem os efeitos da greve dos caminhoneiros, iniciada na última segunda-feira (21). Na manhã desta quarta-feira (23), a reportagem passou por várias revendas sem gasolina e sem diesel. Nas que possuiam o insumo, os motoristas formavam filas para abastecer.



O preço da gasolina em um posto no bairro na Madalena, na zona oeste, passou de R$ 7, pela manhã. O valor do litro do combustível chegou a ser encontrado por R$ 6,99. O valor subia quando o pagamento era feito no cartão: R$ 7,04, no débito, e R$ 7,19, no crédito. À tarde, o posto já estava fechado.



O Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor (Procon-PE) fiscalizou, na tarde desta quarta, diversos postos de gasolinas. Três foram autuados por praticar preços abusivos. Mas, grande parte, dos estabelecimentos, estava fechada, alegando que não tinham mais combustível nas bombas.



Dois postos, localizados na Avenida Norte, no bairro de Santo Amaro, foram autuados. Os preços praticados eram de R$ 5,599 e R$ 4,999. O outro estabelecimento é de Boa Viagem, na Zona Sul. A gasolina estava sendo vendida a R$4,899. Mas, há dois dias o preço era de R$4,399.



Durante todo o dia, o órgão de defesa do consumidor recebeu inúmeras denúncias de práticas abusivas nos postos de gasolinas. Em alguns postos o combustível estava sendo vendido por R$ 9, o litro. Os preços abusivos descumpre o artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços.



Além do problema de falta de combustível e cobrança de preços abusivos, usuários do transporte público relataram filas maiores para pegar ônibus nesta quarta-feira, devido à redução em 8% o número de viagens, anunciado pelo Grande Recife Consórcio de Trasporte para evitar desabastecimento da frota.



A diminuição na frota equivale a menos 200 coletivos circulando na área, ou seja, é o mesmo número de ônibus empregado durante as férias de janeiro de 2018. Por meio de nota, o Grande Recife Consórcio de Transporte afirmou que acompanha a operação dos ônibus e a paralisação dos caminhoneiros. "A depender dos rumos dados à manifestação, o Grande Recife poderá tomar outras medidas ao longo do dia", afirma o texto.



Em algumas instituições de ensino, como a UFPE, os professores foram orientados a não realizar chamada de alunos ou atividades avaliativas, na noite desta quarta-feira (23). A Administração Central também orientou as chefias a abonar o ponto dos técnicos administrativos que pela mesma razão tenham chegado com atraso ou faltado no dia de hoje. As recomendações valem para os três campi: Recife, Vitória e Caruaru.



Sindicombustíveis culpa governo federal

Em nota, o Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis e Pernambuco (Sindicombustíveis) afirma que os postos da cidade não recebiam abastecimento de etanol, gasolina e diesel há dois dias em uma situação que, segundo o presidente Alfredo Pinheiros, "poderia ser resolvida se houvesse força de vontade e compromisso do governo federal, que se mostra mais uma vez perverso com a população".



"O governo não cede com relação à redução dos impostos e apenas a eliminação da Cide para o diesel não é suficiente para reduzir os altos preços pagos. E ainda assim, permanece com a atual política de preços da Petrobras e sua série de majorações, atendendo o mercado internacional", avalia ele. "O Sindicombustíveis-PE defende que a redução de todos os impostos é indispensável para atingir um patamar de preços condizente com a realidade econômica da população", destacou a nota.