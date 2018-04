Na capital, foi registrado um volume de 120 milímetros de chuvas, entre a manhã do domingo (22) e a manhã desta segunda-feira (23), o equivalente ao previsto para 11 dias

Ruas alagadas, deslizamento de barreiras e desabamento de casas foram registrados entre o domingo (22) e esta segunda-feira (23) nas cidades de Recife, Olinda e Jaboatão, após as fortes e constantes chuvas que caíram na região metropolitana do Recife (RMR). Pessoas ficaram ilhadas, carros cercados por água, além de outros transtornos.



Em Olinda, a parede de uma casa teve danos após um deslizamento de barreira. O acidente aconteceu no Córrego do Abacate, em Águas Compridas. Uma criança de quatro anos e um adolescente de 14 sofreram escoriações. A barreira atingiu a parede do quarto onde as vítimas estavam dormindo. A Defesa Civil detectou que além de estar em local considerado de risco, havia canos construídos irregularmente que escoavam água para fora da casa.



De acordo com a Agência de Águas e Climas de Pernambuco (Apac), durante a madrugada Jaboatão dos Guararapes registrou 156 milímetros de chuva, o esperado para 16 dias no município. Na cidade foram registradas 47 ocorrências por conta das chuvas, dentre elas 22 deslizamentos de barreiras no bairro de Cavaleiro.



Por conta dos incidentes, sete famílias tiveram suas casas interditadas pela Defesa Civil e foram removidas para casas de parentes. Ainda em Jaboatão, o rio Tejipió também transbordou e invadiu várias casas localizadas nas suas proximidades.



A Defesa Civil do Recife ainda registrou 60 chamados para vistorias e colocação de lonas plásticas. Foram registrados três deslizamentos de barreiras, um desabamento de muro, apenas com danos materiais, e o desabamento de uma casa duplex, no bairro de Areias. Todas as ocorrências sem registro de vítimas. Duas famílias foram removidas para a casa de parentes.



De acordo com a Defesa Civil da capital pernambucana, foi registrado um volume de 120 milímetros de chuvas no município, no período de 24 horas entre a manhã do domingo (22) e a manhã desta segunda-feira (23). Como a média histórica do mês de abril é de 326 milímetros, isso quer dizer que no período choveu o equivalente ao previsto para 11 dias.



Das 18h de ontem às 10h30 desta segunda a CTTU registrou problemas em 22 semáforos, dos quais 11 foram normalizados. Quanto aos demais, equipes técnicas da CTTU já estão em deslocamento para normalizar o sistema. No total, Recife conta com 641 semáforos, sendo 451 com nobreaks, que funciona por cerca de 4h em caso de falta de energia.



A Prefeitura do Recife disponibilizou um efetivo de 885 profissionais em toda a cidade, especialmente nas áreas de trânsito, drenagem e monitoramento de áreas de risco, para minimizar os efeitos da chuva. A Defesa Civil mantém um plantão permanente e pode ser acionada gratuitamente através do telefone 0800-081-3400.