Grande Recife mantém redução de viagens de ônibus

O Grande Recife Consórcio de Transporte divulgou, na noite desta quarta-feira (23), que haverá inevitável diminuição do número de viagens, no horário de pico, das linhas do Sistema de Transporte Público de Passageiros (STPP), podendo haver ao longo do dia paralisação de algumas empresas operadoras, nesta quinta-feira (24).





Em comunicado, o consórcio ressalta que conseguiu operar, na manhã desta quarta-feira (23), com quadro de férias. A medida emergencial representou uma diminuição de 8% no número de viagens em dias úteis. Contudo, com a paralisação mantida, foi necessário um novo ajuste na operação. Porém, não foi informado novo percentual.O consórcio alega que a medida foi tomada devido à continuidade da paralisação dos caminhoneiros e o comprometimento no abastecimento de óleo diesel, e pelo fato que os estoques nas empresas prestadoras de serviço atingiram níveis crítico. Ao todo, 3 mil ônibus circulam na capital e na Região Metropolitana em dias úteis.