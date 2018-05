Grande Recife Consórcio fiscaliza circulação de ônibus nas ruas

Apesar de promessa de 100% da frota operando nas ruas da RMR, nesta segunda-feira (28), sindicato afirma que apenas 60% dos coletivos estão rodando

Após o Sindicato dos Rodoviários do Recife e Região Metropolitana (Sttrepe) dizer que apenas 60% da frota estaria circulado nesta segunda-feira (28), o Grande Recife Consórcio de Transportes disse que irá tomar as medidas administrativas e legais cabíveis quanto às empresas operadoras que não estiverem com 100% da frota em operação.



"A medida será tomada, uma vez que o Governo de Pernambuco garantiu o abastecimento de todas as empresas que fazem parte do Sistema de Transporte Público de Passageiros", disse. Ainda segundo o consórcio, durante toda a madrugada, do domingo para a segunda, os caminhões abasteceram todas as operadoras.



No entanto, as empresas Conorte, Transcol e Pedrosa apresentaram dificuldade em colocar, dentro do prazo necessário, toda a frota em circulação. Diante desse fato, a fiscalização do Grande Recife está acompanhando toda a operação para solucionar qualquer eventualidade que apareça.



Apesar de o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), garantir, no domingo (27), 100% da frota dos ônibus circulando pelas ruas da região metropolitana do Recife (RMR), nesta segunda-feira (28), usuários do transporte público reclamam que tiveram dificuldades para chegar aos seus compromissos nesta manhã.



De acordo com o Sindicato dos Rodoviários do Recife e Região Metropolitana (Sttrepe) apenas 60% dos coletivos estão rodando. Ainda segundo o Sindicaro, o sistema de BRT estaria operando com apenas 40% dos seus ônibus nas ruas. O presidente do Sttrepe, Benício Custódio, conta que os BRT estariam funcionando com o esquema de domingo.