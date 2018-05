Governo vai à Justiça questionar reajuste na conta de água

Segundo Rollemberg, o aumento de 2,99% foi "inadequado nesse momento, especialmente com um índice acima da inflação"

O governo do Distrito Federal anunciou nesta quarta-feira (2) que vai recorrer do reajuste de 2,99% na conta de água da capital. A medida foi aprovada na última segunda-feira (30), pela Agência Reguladora das Águas (Adasa) e já entraria em vigor no próximo mês.



Segundo o governador Rodrigo Rollemberg (PSB) o aumento aprovado foi "inadequado". "Nossa população passar por um racionamento de água e qualquer reajuste neste momento é inadmissível", afirmou. O chefe do Executivo afirma ter determinado que a Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb) não aplique os novos valores e que a empresa adote "medidas de administração interna para garantir o equilíbrio econômico e financeiro".



De acordo com o governo, foram identificados elementos suficientes para impugnação do procedimento de reajuste e revisão de tarifas autorizadas pela agência reguladora. "Nesse momento, estamos questionando os critérios adotados pela Adasa, uma vez que tivemos um esforço muito grande da população de Brasília para garantir o aumento do volume de água", declarou.



Questionado sobre a legalidade da ação administrativa, já que Caesb e Adasa têm autonomia definida pela lei, o Rollemberg afirmou que está "apenas questionando os critérios adotados pela agência".



A Caesb pediu reajuste de 10,47% nas tarifas a fim de recompor as perdas da empresa em função da queda de arrecadação por conta do rodízio de água no Distrito Federal. Segundo a companhia, com a queda no consumo o caixa da empresa teria registrado um déficit de R$ 155,7 milhões.

Além da queda no consumo, a Caesb argumentava que a folha de pagamento dos funcionários teve aumento por causa de horas extras. Com os ajustes diários no sistema para desligar e religar os registros, os trabalhadores acabavam entrando mais cedo nos postos de trabalho.