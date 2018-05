Governo se compromete com a Justiça para garantir manutenção do Hospital da Criança

A Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) apresentou no fim da tarde desta quinta-feira (10) ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) petição na qual o DF se compromete a cumprir pontos elencados pela Justiça para manter a gestão do Hospital da Criança com o Instituto do Câncer Infantil e Medicina Especializada (Icipe). O ICIPE foi por improbidade administrativa; a sentença o proibiu de contratar com o Poder Público pelo prazo de três anos.

No documento, o governo se compromete a acompanhar todo o processo do ICIPE à qualificação de Organização Social, além de fazer a fiscalização periódica das atividades do instituto. O processo agora será remetido para apreciação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), após o que o pedido de suspensão será efetivamente apreciado pelo TJDFT.

A expectativa do governo é que, com a manifestação, haja a suspensão dos efeitos da sentença que o proibiu de contratar com o Poder Público pelo prazo de três anos. Caso ocorra, a partir da publicação da eventual decisão suspensiva, o Distrito Federal terá 90 dias úteis para cumprir os requisitos.



A polêmica

A administração do local gerou polêmica nos últimos dias. Por um lado, o Ministério Público cobrava suspensão de direitos políticos do Icipe por cinco anos, pagamento de multa e perda de função pública. Segundo o MP, o instituto "sequer possuía experiência técnica para o desempenho das atividades" e "não preenchia os requisitos legais" para se qualificar como organização social (OS) – um tipo de associação privada sem fins lucrativos para prestar serviços de interesse público.



Responsável pela gestão do Hospital da Criança desde 2011, o Instituto do Câncer Infantil e Medicina Especializada afirma que a unidade fez quase 3 milhões de atendimentos desde o início das operações, e tem 98% de aprovação dos pacientes.