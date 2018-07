Governo do Estado paga RAS de maio da PM

O governo do Estado do Rio de Janeiro vai pagar o Regime Adicional de Serviço (RAS) da Polícia Militar, relativo ao mês de maio. O pagamento da hora extra dos profissionais de segurança, feito pela Secretaria da Fazenda, vai beneficiar 11.904 integrantes da corporação.

No total, o valor líquido a ser pago é de R$ 1,883 milhão. O dinheiro é do Tesouro estadual e os depósitos ocorreram ao longo de ontem (2), mesmo depois do fim do expediente bancário.

A retomada do RAS ocorreu na segunda quinzena de maio. Desde a volta do programa, ele passou a ser obrigatório. O RAS surgiu em 2012 como uma tentativa de afastar o policial da segurança privada. De acordo com o regulamento interno da Polícia Militar, seus integrantes não podem realizar esta atividade.



Segundo a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), caso um agente seja flagrado trabalhando como segurança particular, o militar pode ser submetido aos procedimentos correcionais do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar.



O RAS, então, seria uma forma do policial complementar sua renda de forma legal. O programa, no entanto, havia sido suspenso após os Jogos Olímpicos de 2016, devido à crise financeira do estado. Os pagamentos então passaram a ser atrasados. Em fevereiro, o governo do Rio havia quitado dívidas do RAS e do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proesis) no valor de R$ 23 milhões.