Governo decreta ponto facultativo nesta sexta-feira

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB) determinou o ponto facultativo para os serviços públicos nesta sexta-feira (1). Com a medida, o governo que reduzir o fluxo de veículos em Brasília e ajudar a normalizar o abastecimento, que ficou prejudicado com a greve.Serviços como farmácias populares, consultas ambulatoriais e atendimentos em unidades básicas não irão funcionar.Na Educação, o governo informou que a maioria das escolas já havia se organizado para não ter atividades na sexta. As atividades, que chegaram a ser suspensas na semana passada, voltam ao normal nas escolas na segunda-feira.