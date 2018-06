Governo de Pernambuco muda secretários em cinco pastas

As nomeações foram publicadas na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (20)

O governo de Pernambuco promoveu mudanças no secretariado estadual. As nomeações foram publicadas na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (20). As alterações ocorrem em cinco pastas: Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Gestão, Habitação, Transportes e Turismo, Esportes e Lazer. Além disto, o Porto de Suape também passa a ter nova presidência.



Até então sob o comando de André Gustavo Carneiro Leão, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico passa a ser de responsabilidade de Antônio Mário da Mota Limeira Filho, que chefiava o gabinete do governador Paulo Câmara (PSB). Já Marcos Baptista, presidente de Suape, deixa o cargo para ser secretário de Planejamento e Gestão, pasta que era comandada por Márcio Stefanni.



Stefanni, porém, assume a Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, que era chefiada pelo deputado federal Felipe Carreras (PSB). Então gerente da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa (Condepe/Fidem), Bruno Lisboa assume a Secretaria de Habitação, que era comandada por Raul Goiana Novaes Menezes.



Antônio Júnior, que atuava como secretário interino de Transportes, passa a ser efetivado no cargo. A presidência do Porto de Suape fica com Carlos Vilar, que administrava o Porto do Recife. A posse dos novos secretários deve ocorrer até sexta-feira (22), na sede da gestão estadual, o Palácio do Campo das Princesas, no Centro do Recife. Até sexta, também será concluída a reforma do secretariado, de acordo com o governo estadual.



O gestor mexeu na equipe em março deste ano quando alguns auxiliares deixaram os cargos para disputar as eleições. Na ocasião, Paulo Câmara optou por colocar nas funções os secretariados executivos e agora começar fazer a mudança definitiva seguindo critérios político e técnico.