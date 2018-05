Governo do DF suspende cirurgias devido a crise de desabastecimento

A Secretaria de Saúde alegou risco de faltar medicamentos e recursos básicos para os procedimentos

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) decidiu suspender todas as cirurgias marcadas entre sábado (26) e segunda-feira (28) devido a crise de desabastecimento causada pela greve dos caminhoneiros. A medida faz parte de um plano de contingência definido pelo comitê de crise do Governo de Brasília.



Em nota, a pasta destaca o risco de faltar recursos materiais. "Tendo em vista a continuação do desabastecimento de combustíveis no Distrito Federal, que pode comprometer os serviços que dependem de transporte, esgotar em poucos dias os estoques de medicamentos, materiais médico-hospitalares e outros insumos nas unidades de saúde", justifica.



Ainda segundo a Secretaria, mesmo que seja dada uma solução para o fim da paralisação, o abastecimento ainda levaria um tempo para ser normalizado e que por isso haverá restrição nos serviços. Além da suspensão de cirurgias, outras atividades ficarão restritas. Confira o trecho da nota que detalha todas elas:



"1)O atendimento em todas as unidades da atenção primária à saúde fica suspenso de sábado

26/5/2018 até a segunda-feira 28/5/2018;



2) As consultas ambulatoriais em hospitais e policlínicas e os serviços das Farmácias do

Componente Especializado ficam suspensos de sábado 26/5/2018 a segunda-feira 28/5/2018;



3) Todas as cirurgias e procedimentos programados de sábado 26/5/2018 a segunda-feira

28/5/2018 ficam suspensos, devendo ser remarcados para a primeira oportunidade, sem prejuízo das

cirurgias e procedimentos de urgência;



4) Não será feito transporte de pacientes para a realização de exames, exceto os de urgência, até

segunda-feira 28/5/2018;



5) Os veículos destinados a serviços administrativos não deverão ser utilizados, a fim de

economizar combustível;



6) Todos os servidores escalados nos serviços aqui descritos, durante o tempo em que estiverem

suspensos, devem ser realocados em serviços de urgência e emergência ou outros serviços de

funcionamento ininterrupto;



7) Os Superintendentes das Regiões deverão otimizar a força de trabalho, indicando aos

servidores de sua respectiva região onde devem se apresentar, de modo a garantir o melhor nível

possível de assistência à população;



8) O SAMU atenderá os casos de emergências graves e, caso haja dificuldade no atendimento nos

serviços hospitalares de emergência ou nas UPAs, o SAMU deverá iniciar protocolo de crise;



9) Qualquer servidor poderá ser convocado para se apresentar em qualquer serviço que tenha

necessidade, enquanto perdurar esse cenário;



10) O Secretário de Saúde e os Superintendentes das Regiões se reunirão diariamente para

avaliar a mudança na situação, a continuação destas medidas ou a implementação de novas medidas".