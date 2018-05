Governo abre licitação para recuperação de viadutos

Obras serão sobre a Galeria dos Estados; propostas devem ser enviadas até o dia 13 de junho

O governo do Distrito Federal abriu o prazo para as empresas interessadas em realizar o serviço de recuperação dos viadutos sobre a Galeria dos Estados. Os interessados podem enviar propostas até o dia 13 de junho, data da licitação.

O valor estimado da obra dos dois viadutos é de R$ 3.567.596,58. Os recursos fazem parte dos R$ 50 milhões da reserva de contingência para obras necessárias em pontes e viadutos.

A expectativa da Novacap é de que as intervenções devem durar de cinco a seis meses, a contar do fim do processo licitatório e da assinatura do contrato com a empresa vencedora, que inclui estrutura, impermeabilização, instalações e acessibilidade.



Desabamento

A estrutura do viaduto desabou no último dia 6 de fevereiro. Nesta semana, o governo de Brasília apresentou ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) o novo projeto para a reforma do viaduto do Eixo Rodoviário Sul. O primeiro projeto havia sido rejeitado pelo Iphan, argumentando que ela fere o tombamento de Brasília ao alterar a arquitetura original.



Na proposta apresentada houve uma readequação no desenho dos pilares, que sugere que as colunas que sustentam as pistas de rolamento sejam mais largas que as anteriores. A medida será tomada para atender aos ajustes solicitados pelo Iphan.