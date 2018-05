Governador suspende aulas na rede pública do DF

Rodrigo Rollemberg anunciou a medida devido à falta de combustível, causado pela greve dos caminhoneiros

O governador do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg (PSB), determinou que a rede pública de educação suspenda as aulas nesta sexta-feira (25), devido à greve dos caminhoneiros.



"Determinei à Secretaria de Educação que suspenda amanhã, sexta-feira, as aulas nas escolas públicas do DF. Esta medida visa garantir a segurança dos alunos, diante da possibilidade de novas interrupções, bem como melhorar a mobilidade no trânsito da cidade", afirmou o governador.



Até o final da tarde desta quinta, pelo menos 60% dos postos do Distrito Federal não tinham mais combustível disponível. Há falta de mantimentos nos supermercados e farmácias. Os voos no aeroporto também estão afetados.



Rollemberg ainda determinou a extensão do horário de pico das linhas do metrô de mais uma hora pela manhã e de mais uma hora pela noite e que atue em sua capacidade máxima. O Metrô é movido à energia elétrica, e não depende de combustível como os ônibus.



Comissão especial

O governo ainda autorizou a criação de uma comissão especial de negociação, coordenada pela Casa Civil, na tentativa de promover o entendimento com as lideranças dos caminhoneiros e garantir "pelo menos um abastecimento para veículos de serviços essenciais". A ideia do governo local é garantir serviços essenciais à população, como os de Segurança, Saúde e SLU, e emergenciais da Caesb e CEB.



Quanto às vias bloqueadas, o governador determinou que a Polícia Militar trabalhe para desobstruir as rodovias federais, de acordo com decisão da Justiça Federal, e garantir a saída dos caminhões-tanque das distribuidoras para o fornecimento de combustíveis aos postos.