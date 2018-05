Google oferecerá curso de ferramentas digitais em Brasília

No primeiro dia, o treinamento abordará conceitos básicos de marketing digital, com o objetivo de ajudar profissionais e estudantes a acessar o melhor conteúdo e ferramentas do Google para aprimorar suas habilidades, carreiras e negócios, auxiliando o público a se manter atualizado e preparado para o mercado de trabalho.

No segundo dia, os cursos são voltados para a inclusão das mulheres no meio profissional — com capacitação em liderança e técnicas de negociação — e para a formação de professores, que, entre outros temas, aprenderão a utilizar o YouTube EDU em sala de aula ( veja programação completa abaixo ).

O programa Cresça com o Google já treinou mais de 5 mil pessoas no Brasil, em eventos realizados no ano passado em Salvador e Recife. A expectativa agora é treinar 20 mil pessoas entre abril e julho. Brasília é a segunda cidade a receber o treinamento este ano. A primeira foi Teresina, onde o evento ocorreu na última semana.

Na próxima semana, o Google traz para Brasília o seu projeto "Cresça com o Google", uma iniciativa gratuita, que oferece treinamentos e ferramentas, para capacitação de pessoas e empresas em habilidades digitais. Os cursos serão ministrados nos dias 9 e 10 de maio, no Centro Internacional de Convenções do Brasil. As pré-inscrições para o evento já estão abertas e podem ser feitas pelo site do programa.