Google oferece mil vagas em treinamento gratuito

Voltado para desenvolvedores, programadores e especialistas em tecnologia da informação, evento ocorre na Arena de Pernambuco em maio

Estão abertas as inscrições do Google Cloud OnBoard, treinamento para desenvolvedores, programadores e especialistas em TI que buscam aprofundar seus conhecimentos nas novas tecnologias do Google Cloud Platform. Com inscrições gratuitas, o evento acontecerá em 10 de maio na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Grande Recife.



O evento conta com a participação dos principais especialistas em cloud do Google e terá seu conteúdo dividido em sete módulos focados nas soluções do Google Cloud Platform. Além do conhecimento técnico, os profissionais que concluírem todos os módulos do treinamento receberão um certificado de participação.



As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até a véspera do treinamento no site oficial do evento. O Cloud OnBoard foi criado para desenvolvedores, gerentes de TI, analistas de sistemas, engenheiros de software e arquitetos de soluções que buscam explorar soluções de Cloud. Também podem participar executivos de tecnologia e de áreas de negócios que querem entender o potencial do Google Cloud Platform.



A edição de 2018 do Cloud OnBoard no Brasil tem a expectativa de treinar 10 mil desenvolvedores e faz parte da passagem do roadshow global pela América Latina. As capitais da Argentina, Chile e México são os próximos destinos da iniciativa, realizada em mais de 60 cidades ao redor do mundo.