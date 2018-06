Gilmar Mendes solta prefeito de Mauá

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) mandou soltar o prefeito de Mauá, no ABC Paulista, detido por suspeitas de envolvimento em desvios de verba da merenda escolas. Átila Jacomussi (PSB) foi preso em flagrante durante a Operação Prato Feito no início de maio.

O magistrado aceitou o pedido liminar da defesa de Jacomussi para suspender s prisão preventiva, determinando a tomada de medidas cautelares diversas pelo TRF3 (Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região).

O prefeito de Mauá, acusado participar de esquema de desvio de verbas da União destinadas à educação, teve R$ 87 mil apreendidos em sua residência.



Corrupção



A Operação Prato Feito apura o desvio de R$ 1,6 bilhão em contratos de merenda escolar, uniformes e material didático em 30 prefeituras paulistas. Os mandados foram cumpridos em 30 prefeituras, atingindo 85 pessoas no total, sendo 45 agentes públicos. O trabalho de investigação apontou 65 contratos sob suspeita de irregularidades.

"Na minha concepção, os dois tipos penais, independentemente da operação Prato Feito, são afiançáveis. Aliado à personalidade do prefeito, entendo que não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva. Na próxima segunda-feira [14], ingressarei com habeas corpus no STJ [Superior Tribunal de Justiça]", disse o advogado Eugênio Malavasi, segundo a Agência Brasil.