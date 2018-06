Gilmar Mendes rejeita habeas corpus ex-secretário de Mauá

Ministro concedeu liberdade a Átila Jacomussi no último dia 15

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes rejeitou nesta quarta-feira (27) o pedido de habeas corpus protocolado pela defesa do ex-secretário de Mauá João Gaspar (PCdoB).



Ele foi preso juntamente com o prefeito afastado Átila Jacomussi (PSB), que recebeu o aval de soltura de Mendes.



Gaspar está preso na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, desde o dia 9 de maio deste ano. Ele e Jacomussi são suspeitos de envolvimento em desvios de verba da merenda escolar. Na casa do ex-secretário foram encontrados R$ 588 mil e 2,9 mil euros.



O prefeito afastado recebeu aval para ser solto de Gilmar Mendes no último dia 15 após o ministro deferir a liminar de habeas corpus solicitada por advogados do socialista.



Entretanto, Jacomussi está impedimento de adentrar a Prefeitura de Mauá e precisou entregar o passaporte à Polícia Federal.