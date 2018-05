Gilmar Mendes manda soltar Hudson Braga e Carlos Miranda

Ex-integrantes do governo Sérgio Cabral, presos pela Lava Jato, Hudson Braga e Carlos Miranda, respectivamente ex-secretário de Obras e ex-assessor do na época governador, foram soltos pelo ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal).Os dois estavam detidos há um ano e meio, após serem presos na Operação Calicute, da Polícia Federal, em novembro de 2016. Eles seguem, no entanto, proibidos de: sair do país; sair à noite, nos fins de semana e feriados; e manter algum contato com outros investigados.