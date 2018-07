Gabinete de Intervenção publica plano estratégico para o Rio

Nesta sexta-feira (20), o Plano Estratégico da Intervenção Federal foi publicado no "Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro". O plano conta com orçamento de R$ 1 bilhão, exclusivo para aquisições e contratações de serviços diversos solicitados ao governo federal, considerados imprescindíveis para execução da missão.

Segundo o documento, os policiais das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) vão ser deslocados para os batalhões, o que deve ocorrer até 31 de dezembro. Este mesmo prazo serve para a recomposição da frota de viaturas da PM do estado e para as ações de segurança comunitária, com a estabilização das comunidades, a desobstrução de vias e o patrulhamento.

A renovação da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (TIC) do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), por sua vez, deve ser concluída até outubro. A ideia é desenvolver um sistema unificado de chamadas de emergência no CICC até 31 de dezembro. O interventor, o general de Exército Walter Souza Braga Netto, deve visitar e inspecionar batalhões e estabelecimentos de ensino das polícias civil e militar do Rio de Janeiro, além do sistema penitenciário e as instituições de segurança pública de outros estados, até novembro.