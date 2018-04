Gestora LGBT de Igarassu é 1ª a ter nome social no título em PE

Raphaela Ribeiro foi a primeira trans em Pernambuco a ser beneficiada com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de poder incluir o nome social no título de eleitor. Agora, o seu documento tem o nome de registro e o social. Para Raphaela Ribeiro uma coisa simples como o nome no título de eleitor representa um avanço na inclusão.





Além de garantir a identificação desejada, o nome social visa assegurar tratamento digno ao eleitor. De acordo com o TSE, a inclusão do nome social e a atualização da identidade de gênero podem ser feitas no cartório ou posto de atendimento que atenda à zona eleitoral do interessado. Basta apresentar um documento de identificação com foto no ato da solicitação.



Quem optar pela autodeclaração de nome e gênero poderá votar nas eleições 2018 com seu nome social consignado no título de eleitor e também no cadastro da urna eletrônica e caderno de votação. Já o reconhecimento da identidade de gênero é importante, sobretudo, para os transexuais e travestis que planejam se candidatar.

"Passei por muitos constrangimentos. Não ligava tanto, mas causava desconforto. A situação ainda não é fácil. Fico muito orgulhosa de estar trabalhando com o que gosto e atuando com essa parcela da população carente de apoio. Meu exemplo servirá para várias", destaca Raphaela, que é coordenadora do Núcleo de Apoio à População LGBT da Prefeitura de Igarassu, no Grande Recife.Eleitores transexuais e travestis têm até o dia 9 de maio para solicitar a inclusão de seu nome social no título de eleitor e no caderno de votação das eleições 2018 e atualizar sua identidade de gênero no Cadastro Eleitoral. Nome social é aquele que designa o nome pelo qual o transexual ou travesti é socialmente reconhecido. Já a identidade de gênero estabelece com que gênero – masculino ou feminino – a pessoa se identifica.