General é nomeado como secretário de Intervenção

O general Paulo Roberto de Oliveira foi nomeado secretário de Intervenção Federal do Gabinete de Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro. A nomeação que foi feita pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, foi publicada nesta sexta-feira (6) no Diário Oficial da União.

O cargo era ocupado pelo general Mauro Sinott Lopes, que deixou oficialmente o posto no dia 6 de junho. Ele deveria ter deixado o cargo no dia 20 de março para assumir a 3ª Divisão do Exército, no Rio Grande do Sul. Mas, a mudança foi adiada por mais de dois meses a pedido do Gabinete de Intervenção, para que pudesse completar o planejamento estratégico e conduzir ações emergenciais e estruturantes que estavam em andamento.



*Com Agência Brasil