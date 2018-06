GDF vai baixar o ICMS da querosene para companhias aéreas

Objetivo é fortalecer Brasília como centro de conexões do país

O governo do Distrito Federal vai baixar o tributo da querosene usada por companhias aéreas com maior frequência de voos na cidade. O objetivo é fortalecer Brasília como centro de conexões aéreas. Os 12% cobrados de ICMS (Imposto sobre Circulação sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) podem cair a 7%. O benefício passa a valer em 1º de janeiro de 2019.

São elegíveis ao desconto as empresas que tem frequência regular de voos internacionais partindo de Brasília. As regras constam de decreto assinado pelo governador Rodrigo Rollemberg, publicado no Diário Oficial da última quinta-feira (15).

No cálculo da frequência, há pesos diferentes. Voos para a América do Sul têm peso 1; para América do Norte, 1,5; e para Europa, 2. As empresas que fizerem viagens internacionais nas quantias previstas pela legislação também terão isenção de tributo no abastecimento de voos nacionais.

A alíquota para as companhias que preencherem os requisitos receberão de 11% (14 voos internacionais por semana e 25 de voos diários com interligação nacional) a 7%:(28 voos para o Exterior e, pelo menos, 55 nacionais).

"Cada voo internacional agrega muito valor às atividades aeroportuárias da cidade. Serão mais conexões, isso gera mais comércio no aeroporto, mais emprego", argumenta o secretário de Fazenda, Wilson de Paula.

A estimativa da Secretaria de Fazenda é que o DF renuncie a R$ 47.341.059 quando a medida passara a valer. Segundo o secretário, essa quantia é conservadora, e o valor real deve ficar abaixo do previsto. Além disso, o turismo poderá ser incrementado.

"Quando você faz esse tipo de movimento, tem um reflexo natural. Pessoas em conexão podem ficar mais um dia e ainda conhecer a cidade", opina o secretário.

Segundo a administração do Aeroporto Internacional de Brasília, 30% do custo das empresas aéreas é com combustível.