GDF terá de aumentar vigilância em unidade de internação

Justiça determinou que todas as câmeras da estrutura de Santa Maria estejam em pleno funcionamento

O governo do Distrito Federal perdeu um recurso na Justiça e terá de colocar em funcionamento completo o sistema de monitoramento por imagens da Unidade de Internação de Santa Maria. Segundo a decisão, a medida tem como objetivo aumentar a segurança na unidade e proteger os internos de eventuais abusos de poder e os agentes públicos de acusações infundadas.



Essa condenação foi em segunda instância, já que o GDF tinha recorrido da primeira sentença com o argumento de que não haveria obrigação prevista para que o Judiciário impusesse o monitoramento por vídeo ou a disponibilização de recurso de gravação das imagens.



O governo local argumentava na peça que o Poder Executivo teria prerrogativa para tomar decisões administrativas, considerados os limites da legalidade. Porém, os desembargadores entenderam que o Judiciário pode interferir em uma política pública, apesar da apelação do GDF.



A decisão citou o artigo 227 da Constituição para afirmar que o Estado tem a obrigação de "colocar a salvo" os adolescentes "de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".



O magistrado ressaltou a existência de problemas que comprovam a deficiência do sistema de vigilância da unidade de internação. O juízes alegaram que a falta de monitoramento resultou, inclusive, no "grave cenário de fugas e rebeliões, o que culminou com a morte de um interno".



Ao Destak, a subsecretaria do Sistema Socioeducativo informou que já está cumprindo a decisão e que as câmeras desligadas estarão em funcionamento nesta semana. A pasta informou que "mais da metade" das câmeras de monitoramento na unidade estão "em pleno funcionamento".



Atualmente a unidade de Santa Maria conta com 147 internos.