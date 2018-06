GDF tem até setembro para iniciar reforma de viadutos

Ação foi movida pela OAB e pelo MPF, que alegaram 'inércia' por parte do Executivo; obras poderão ser feitas sem licitação

O governo do Distrito Federal tem até setembro para iniciar as obras de recuperação dos viadutos considerados mais problemáticos de Brasília. O prazo faz parte de um acordo firmado na Justiça na última sexta-feira (15). Entre as obras, estão o que passa sobre a Galeria dos Estados, no Eixão, e algumas tesourinhas do Plano Piloto.



O pedido tinha sido protocolado pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que alegavam "inércia por parte do GDF diante de tantas irregularidades". A Justiça fala em "risco de morte" caso as medidas não seja adotadas em caráter de urgência e autorizou a dispensa de licitação.



As obras que deverão ter prioridade nos reparos são as que foram apontadas pela Defesa Civil com nível crítico. Na inspeção realizada em março, três pontes e dois viadutos necessitavam de intervenções urgentes, segundo o órgão de fiscalização.



O acordo foi assinado pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER-DF) e pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). No documento, os dois órgãos se comprometeram a apresentar os projetos e estipularam prazos para finalização das reformas para a OAB e o MPF.



Porém para cumprir o acordo e os prazos, o GDF alega que depende da disponibilidade orçamentária. A Justiça autorizou a dispensa de licitação para as obras e de acordo com a juíza Diana Wanderlei, a urgência de uma providência levou à medida.



"A ausência de alocação dos recursos públicos, nos temos do acordo, remota desarrazoável conduta da administração pública, pois deixa exposta a acidentes e a risco de morte toda a população que trafega no DF", explicou.

A multa para o descumprimento do acordo é de R$ 20 mil por dia. Caso a Novacap ou o DER ultrapassem os 15 dias de atraso, também serão submetidos ao "bloqueio e sequestro" da verba destinada às obras, que será transferido para uma conta judicial.



Entenda os prazos

Viaduto da N2: Localizado ao lado do Conjunto Nacional, o reparo desse viaduto deverá ser iniciado até 15 de setembro e finalizada dentro de 8 meses.

Tesourinhas: A Novacap deverá entregar ainda nesta sexta-feira (15) o projeto de reforma das tesourinhas das quadras 203/204 e 115/116 Sul e da quadra 215/216 Norte para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Em seguida, começa a contar o prazo de 10 dias para que o Iphan se manifeste sobre a aplicabilidade da proposta. Após autorização, a Novacap tem mais 60 dias para iniciar as obras e outros 3 meses para finalizá-las.

Ponte Honestino Guimarães: Pelo cronograma, o GDF terá até o dia 10 de outubro para realizar todos os reparos necessários nesta obra.

Viaduto do Eixão: Ficou a cargo do DER a reforma do viaduto da Galeria dos Estados que desabou em fevereiro. Segundo o acordo, o órgão terá até o 15 de setembro para contratar todo os serviços necessários para os reparos. Após isso, terá ainda nove meses para entregar a obra.