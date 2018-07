GDF rebate pesquisa que classificou o transporte público da capital como um dos piores do país

Mobilidade alegou que o levantamento foi "superficial", "impreciso" e ineficaz, além de conter distorções graves em relação ao transporte público das cidades.

A secretaria de Mobilidade rebateu na tarde desta sexta-feira (13), a pesquisa do instituto americano Expert Market que classificou o transporte público da capital como o quarto pior sistema de mobilidade do país. A pasta alegou que o levantamento foi "superficial", "impreciso" e ineficaz, além de conter distorções graves em relação ao transporte público das cidades.



O instituto americano afirma que o resultado da pesquisa foi obtido com indicadores como tempo de viagem, espera para pegar a condução, baldeações, distância total e o custo mensal do transporte relacionado ao salário médio da população. Porém, para a pasta do GDF, a pesquisa não levou em consideração elementos importantes para se avaliar um Sistema de Transporte Público de uma região, como por exemplo, a densidade demográfica de cada localidade, o processo de urbanização das cidades, a qualidade da frota, entre outras.



De acordo com o GDF, o Distrito Federal se difere das demais capitais do país por causa da distância entre as regiões administrativas, o que faz com que os usuários passem mais tempo dentro dos ônibus e, que portanto, não torna o sistema de transporte da capital ruim. Pelo estudo da empresa americana, os brasilienses passam, em média, 15 minutos por dia esperando a condução chegar e que os passageiros passam em torno de uma hora e meia por dia dentro de ônibus.



Avaliações

A Pesquisa avaliou o transporte público de 74 grandes metrópoles pelo mundo inteiro. Veja a lista abaixo das cidades avaliadas que ocupam as 10 piores posições entre as 74:



65. Londres

66. Miami

67. Cali

68. Brasília

69. Toronto

70. Salvador

71. Istambul

72. São Paulo

73. Bogotá

74. Rio de Janeiro