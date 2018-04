GDF rebate acusações do MPDFT em relação ao Hospital da Criança

Executivo afirma que as prestações de contas do contrato de gestão foi aprovado pelo TCDF, ao contrário do que diz órgão

O governo do Distrito Federal rebateu as acusações do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), depois que os promotores justificaram os motivos pelos quais ingressaram com ação judicial contra o Instituto do Câncer Infantil e Medicina Especializada (Icipe), organização social que gere o Hospital da Criança de Brasília (HCB). Por meio de nota, o Executivo defendeu o instituto que administra a unidade de saúde.



O embate entre o GDF e o MPDFT se deu depois que a promotoria ajuizou duas ações de improbidade administrativa contra o Icipe, devido aos contratos de gestão de 2011 e 2014. Ontem, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, o MPDFT alegou que o Tribunal de Contas do DF (TCDF) "não julgou regular qualquer de suas prestações de contas" do instituto que administra o Hospital da Criança.



Contudo, o governo local afirmou que "o TCDF aprovou sim as prestações de contas do contrato de gestão questionado na ação de improbidade (...), que dizem respeito às prestações de contas de 2011, 2012 e 2013. As prestações de contas de 2014, 2015 e 2016 já têm parecer da Controladoria Geral do DF (CGDF), contendo sugestão de aprovação".