GDF questiona bloqueio nas contas do Metrô

Executivo ajuizou ação no STF contra uma decisão do TRT, que ordenou o bloqueio para pagamento de dívidas trabalhistas

O governo do Distrito Federal ajuizou uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar uma decisão da Justiça do Trabalho.

Em uma sentença, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) determinou o bloqueio dos valores contidos nas contas da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) para pagamento de dívidas trabalhistas.

Contra a sentença, o governador Rodrigo Rollemberg (PSB) alegou ao Supremo que o bloqueio dos valores desrespeita o regime de precatórios e gera sérios riscos à continuidade do serviço público prestado pela companhia de trens.

O chefe do Executivo sustenta ainda, que o Metrô-DF, empresa pública distrital, atua em regime não concorrencial e, segundo a jurisprudência do STF, deve se submeter ao mesmo regime de execução conferido à Fazenda Pública em geral (regime de precatórios). O GDF pede a concessão de liminar para suspender as medidas de execução contra a estatal o desbloqueio imediato das contas. Em um balanço do próprio Metro-DF, a empresa tinha, em 2017, mais de R$ 62 milhões em dívidas trabalhistas.

Antes de resolver o impasse, o relator do processo no STF, ministro Edson Fachin deu cinco dias para que o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestem seus posicionamentos.