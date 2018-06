GDF nomeia mais mil concursados para a secretaria de Saúde

Com as contratações, o governo afirmou que será possível reabrir diversos leitos de UTI do Hospital Regional de Santa Maria

O governo do Distrito Federal anunciou a contratação de 1.052 novos servidores que deverão reforçar os atendimentos da rede pública de saúde na capital. A convocação foi publicada na edição desta terça-feira (5) do Diário Oficial do DF.



De acordo com o GDF, serão contratados médicos, dentistas, técnicos de enfermagem, farmacêuticos aprovados em concurso público de 2014. Entre as principais contratações, estão 130 pediatras e 62 anestesistas.



Segundo o secretário de Saúde, Humberto Fonseca, as nomeações vão permitir a reabertura de serviços, como o da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Santa Maria. "Sem dúvida, é um reforço importante, porque a nossa maior dificuldade é que médicos tomem posse. Historicamente é uma categoria que tem menor nível de interesse pelo setor público. Nossa remuneração é boa, mas o mercado de medicina é aquecido", explicou.



Os concursados vão ocupar vagas dos aprovados que não tomaram posse (nomeação tornada sem efeito), de aposentados e de servidores exonerados.