GDF irá recorrer da decisão que transfere a gestão do Hospital da Criança

Governador afirmou que a administração pública não tem condições de ser a responsável pela unidade de saúde no momento

O governador Rodrigo Rollemberg (PSB) afirmou que vai tentar reverter na Justiça a decisão que retirou o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe) da gestão do Hospital da Criança de Brasília José Alencar. Segundo o chefe do Executivo, a administração pública não teria condições de ser responsável pela unidade de saúde neste momento.



"Não podemos perder um modelo de gestão vitorioso e que presta um excelente serviço ao DF, principalmente em um momento em que estamos prestes a inaugurar um novo bloco, com 202 leitos", disse. O chefe do Executivo local ressaltou que o governo está com dificuldade de contratar pediatras e que o novo bloco vai atender toda a demanda de média e alta complexidade do DF.



Rollemberg convocou ainda o procurador-geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Leonardo Bessa, para relatar a preocupação do GDF com a situação. "Queremos buscar um entendimento, dentro dos limites legais, para que sejam superados todos os impasses", afirmou.



Na última sexta-feira (13), a administração do instituto divulgou nota informando que, "em cumprimento de sentença judicial, coloco a gestão do HCB à disposição da Secretaria de Saúde do Distrito Federal". Rollemberg chegou a afirmar que a saída do Incipe seria uma tragédia para a saúde do DF.



A decisão judicial para que a gestão seja transferida ao GDF é do juiz titular da 7ª Vara da Fazenda Pública, Paulo Afonso Cavichioli Carmona. Ela proíbe o Icipe de ter contratos com o poder público durante três anos, contados a partir do momento em que foi pronunciada.

O magistrado considerou que não foram cumpridos requisitos necessários à qualificação da entidade como organização social para a celebração do contrato de gestão. "O Icipe buscou o Judiciário na tentativa de suspender a condenação até a resolução do mérito, o que foi negado pelo desembargador Alfeu Machado, em decisões publicadas nos dias 3 e 6 de abril de 2018", disse o instituto, por meio de nota.