GDF irá nomear 114 agentes penitenciários

O anuncio foi feito pelo governador Rodrigo Rollemberg na tarde desta terça-feira

O governo do Distrito Federal anunciou na tarde desta terça-feira (8) que irá nomear 114 novos agentes penitenciários para os presídios da capital. Segundo Rodrigo Rollemberg (PSB) a contratação deverá acontecer até o final deste mês.



"Agora já temos condições de anunciar a data. Com essas contratações, vamos melhorar o serviço prestado", disse o chefe do Executivo. Os futuros agentes foram aprovados no concurso de 2014 e, em agosto de 2017, participaram do curso de formação.



O cargo faz parte do quadro de pessoal da Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social. A última contratação dessa categoria ocorreu no ano passado, quando o Executivo nomeou 200 agentes.