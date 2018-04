GDF irá destinar R$ 1 milhão para recuperação do cerrado

Propostas poderão ser enviadas até o dia 04 de junho; projetos par bacias hidrográficas terão prioridade

O governo do Distrito Federal irá destinar R$ 1 milhão para projetos de recomposição florestal em pequenas propriedades da capital e do Entorno. Os projetos sem fins lucrativos terão até o dia 04 de junho para pleitearem um financiamento do programa "Recupera Cerrado".



As prioridades, segundo o Executivo, são as bacias do Rio Descoberto e do São Bartolomeu, consideradas "importantes fontes hídricas" para o DF. O objetivo final do projeto é a regularização do cadastro ambiental-rural dos pequenos produtores, que serão beneficiados com as melhorias.



O recurso poderá ser usado para o desenvolvimento de novas técnicas de recuperação inseridas em sistemas agroflorestais, plantio direto de sementes e recondução de brota natural. Despesas com materiais, controle de erosão e serviços de produção também estão incluídas. As inscrições podem ser feitas no site do Recupera Cerrado.