GDF irá desativar suas redes sociais

Medida visa atender uma regra da Justiça Eleitoral, que proíbe a veiculação de matérias ‘positivas’ durante as eleições

Para cumprir uma das normas da Justiça Eleitoral, o governo do Distrito Federal irá desativar a partir do dia 7 de julho suas redes sociais. A intenção é evitar condenações, já que as publicações poderiam ser consideradas uso da máquina para fazer propaganda, uma vez que o governador Rodrigo Rollemberg (PSB) irá disputar a reeleição ao Buriti neste ano.



A medida irá atingir todos os meios de comunicação na internet do Executivo. Serão desativadas as redes sociais das secretarias, administrações regionais, autarquias, estatais ou institutos ligados ao GDF. O site da Agência Brasília também ficará fora do ar.



As publicações nas páginas e nos sites de órgãos e entidades da administração direta e indireta ficarão restritas à prestação de serviços indispensáveis, tais como informes de eventual corte em fornecimento de luz ou bloqueio de vias. A suspensão permanecerá até o fim do período eleitoral, em 28 de outubro.



Esta será a primeira vez que o Palácio do Buriti irá suspender as publicações de matérias "positivas". Na última gestão, o ex-governador Agnelo Queiroz (PT) manteve as páginas, porém a Justiça Eleitoral considerou que as postagens eram favorável à sua candidatura à reeleição.



Em maio deste ano, Agnelo foi condenado a pagar uma multa de mais de R$ 100 mil, além de ficar inelegível por oito anos. No processo, o ex-vice-governador Tadeu Filippelli e o ex-secretário de Comunicação André Duda também foram condenados. Apenas Filippelli manteve os direitos políticos preservados.