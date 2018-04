GDF fecha acordo com empresa para administrar o Centro de Convenções

Único consórcio inscrito venceu a licitação e irá administrar o local por 25 anos; GDF irá receber R$ 3,8 milhões na assinatura do contrato

O governo do Distrito Federal aceitou o pedido do único consórcio interessado em assumir a administração do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O grupo é formado por três empresas da capital e será responsável pela gestão do espaço pelos próximos 25 anos.



A abertura da proposta tinha sido feita na última semana, porém o Executivo tinha exigido mais dois documentos para o consórcio. Entre as pendências, havia um termo de responsabilidade. O documento estabelece que o consórcio não pode romper contratos de eventos firmados previamente pelo GDF.



Já na assinatura do contrato, o novo administrador deverá pagar ao GDF cerca de 3,8 milhões pela concessão. Essa fase deverá ocorrer nos próximos 60 dias.



Além disso, o consórcio será obrigado a repassar R$ 2,6 milhões, anualmente, pelos próximos 25 anos. A secretaria de Fazenda do DF estimou que o governo tinha déficit anual de R$ 3,5 milhões com o Centro de Convenções.