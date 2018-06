Após um ano e meio, racionamento de água chega ao fim no Distrito Federal

Governador Rollemberg negou que a situação de escassez hídrica volte a ser enfrentada na capital federal

Depois de 1 ano e meio, esta quinta-feira (14) será o último dia de rodízio de água para os moradores da capital federal. De acordo com o governador Rodrigo Rollemberg (PSB), a crise hídrica foi superada e negou que a situação de escassez volte a ser enfrentada no DF.



Segundo Rollemberg, as obras de captação realizadas pelo governo, aliadas à redução de consumo por parte da população permitem dar, "com tranquilidade e segurança", um ponto final ao racionamento. Nesta quinta, o reservatório do Descoberto está com 92,9 % de sua capacidade, já o de Santa Maria registrava 59,9%.



Além disso, ele explicou que, a partir de sexta-feira (15), a Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb) está autorizada a captar 4,3 mil l/s. Antes da restrição, a empresa podia retirar das barragens 4,9 mil l/s. Durante o rodízio, apenas 3,3 mil l/s eram retirados dos reservatórios.



"Isso não quer dizer que as pessoas devem voltar a desperdiçar água ou voltar a usar sem necessidade. O uso de água de maneira racional é um valor conquistado, um legado conquistado pela população de Brasília nesse momento de crise hídrica", afirmou o governador.



De acordo com o GDF, a redução do consumo por parte da população e a chegada de mais água no sistema vão garantir conforto hídrico. A aposta continua sendo na inauguração de Corumbá 4, prevista para ocorrer no fim deste ano.



Investimento

De acordo com o GDF, durante o período de crise, foram investidos R$ 500 milhões em obras para captação de água e recuperação dos reservatórios do Distrito Federal. Entre as intervenções, as que receberam maiores investimentos foram a de captação do Lago Paranoá, Bananal, transposição para o Rio Descoberto e a construção do sistema Corumbá, que deve fornecer 2,8 mil l/s. Desse valor 1,4 mil l/s deverá ser destinado ao DF e o restante para Goiás.