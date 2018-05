GDF dá posse a novos servidores da Saúde

Com os novos funcionários, o governo prometeu abrir 180 leitos que estavam fechados por falta de pessoal

O governo do Distrito Federal deu posse a 1.485 pessoas aprovadas no concurso público da Secretaria de Saúde na manhã desta quarta-feira (2). De acordo com o Executivo, a contratação desses profissionais para a rede pública permitirá completar as equipes de clínica médica, pediatria, ortopedia e cirurgia geral nos hospitais.



A promessa do GDF é de abrir cerca de 180 leitos bloqueados por falta de pessoal. Entre os nomeados, estão 767 técnicos de enfermagem, 256 enfermeiros e 295 médicos – sendo 108 pediatras.



Com os pediatras, a promessa do governo é reforçar as emergências infantis. Anestesistas também serão chamados para completar as escalas e aumentar o número de cirurgias eletivas.