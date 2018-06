GDF cria dois novos cartões para o transporte público da capital

Gratuidade valerá para idosos e crianças de até 5 anos. DFTrans afirma que o benefício não terá maiores custos

Há menos de dois meses do inicio da campanha eleitoral, o governador Rodrigo Rollemberg (PSB) lançou, ontem, dois novos tipos de cartões gratuidade para o transporte público do Distrito Federal. Batizados de "+Melhor Idade" e "+Criança Candanga", os cartões irão beneficiar idosos e crianças entre 2 e 5 anos de idade.

O chefe do Executivo garante que o uso do cartão não será obrigatório e que a gratuidade já existia, mas argumenta que o sistema garantirá mais "dignidade" para os usuários. "O novo sistema fará com que não tenhamos mais crianças tendo que pular as catracas nem idosos amontoados na parte da frente dos veículos. Essa foi uma forma de trazer dignidade para o transporte", afirmou Rollemberg.

O governo afirma que o novo sistema não terá custo adicional aos cofres do GDF e que a biometria facial implantada nos ônibus da capital irá evitar fraudes ou que outras pessoas utilizem os cartões dos idosos ou das crianças. Questionado sobre quantos benefícios seriam emitidos no Distrito Federal, o diretor-geral do DFTrans, Marcos Tadeu, afirmou não saber precisar.

"Iremos disponibilizar os cartões conforme a solicitação dos usuários, então não podemos precisar quantos serão emitidos. Então, assim que os idosos ou os responsáveis pelas crianças procurarem o DF Trans, nós realizaremos o cadastro", alegou.

De acordo com a secretaria de Desenvolvimento Social, o DF tem hoje cerca de 325 mil idosos acima dos 60 anos de idade. Questionado se os novos cartões não iriam gerar maiores filas nos postos do DF Trans, como ocorre na entrega ao beneficio para os estudantes, Andrade afirmou que o órgão irá conseguir atender a todos.

"A fila para resolver os problemas dos estudantes já está sendo esvaziada. Nesta semana, lançamos um projeto para fazer a entrega para os alunos da rede pública nas próprias escolas. Então, isso dará uma agilidade maior ao processo", afirmou.

Para dar entrada no processo de aquisição do cartão, idosos acima de 65 anos deverão acessar o site passelivre.df.gov.br ou em algum posto do DFTrans ou do Na Hora.