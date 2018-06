GDF autoriza concurso para o SLU

A seleção foi autorizada pelo Comitê de Políticas de Pessoal da Câmara de Governança Orçamentária, Financeira e Corporativa do DF. As vagas serão para ocupar o cargo de analista de gestão de resíduos sólidos.



De acordo com o secretário-adjunto do Serviço de Limpeza Urbana, Paulo Celso dos Reis, o último processo seletivo ocorreu em 1991. "O SLU tem muito contrato com equipe terceirizada, e a função será para nível superior trabalhar na gestão dos contratos."

O governo do Distrito Federal autorizou a realização de um novo concurso público para contratação de 50 novos servidores para o Serviço de Limpeza Urbana (SLU). A convocação foi publicada nesta segunda-feira (11) no Diário Oficial do DF e o edital deverá ser divulgado nos próximos 180 dias.