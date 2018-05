GDF afirma que não irá multar motoristas parados em filas dos postos

Durante manhã desta sexta, PM multou quem fechou acesso às vias públicas enquanto esperava para abastecer; governo afirma que irá anular as multas aplicadas



O governo do Distrito Federal afirmou que determinou que a Polícia Militar não multe os motoristas que estão nas filas dos postos de combustíveis para abastecer durante a paralisação dos caminhoneiros que entrou no 5º dia nesta sexta-feira (25). Durante a manhã, PMs autuaram motoristas na Asa Sul que haviam fechado o acesso ao Eixão, uma das principais vias da capital.



O governador Rodrigo Rollemberg (PSB) disse que as multas que foram aplicadas serão anuladas porque "a situação é atípica". Mais de 60% postos de gasolina de Brasília já estão sem combustível, informou o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do DF.



Está circulando nas redes sociais um vídeo de um policial militar multando as pessoas que estão em filas para abastecer. Informo que o sargento foi repreendido e as multas serão anuladas. A população pode ficar tranquila em relação a isso. — Rodrigo Rollemberg (@RollembergPSB) 25 de maio de 2018