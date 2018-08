Gasto médio para compra de presentes no Dia dos Pais é de R$ 169

Apesar de o número de interessados em comemorar a data ter diminuído, aumentou a intenção com o gasto médio

Este ano, oito entre dez consumidores da região metropolitana do Recife revelam intenção de comemorar o Dia dos Pais. É o indica a Sondagem de Opinião no Comércio Varejista realizada pela Fecomércio-PE, em parceria com o Sebrae. Esse percentual de 80,5% é um pouco menor do que o observado no ano anterior quando 82,7% dos entrevistados pretendiam comemora a data. O gasto médio que os consumidores têm de utilizar para compra de presentes, no entanto, alcança R$ 169, quantia superior ao valor médio sugerido para 2017, quando ficou em R$ 158.



Artigos de vestuário e acessórios continuam sendo a opção preferida para presentear os pais, com 46% das indicações, seguido por calçados e acessórios (20,3%) e perfumes e cosméticos (19,1%). As lojas do comércio tradicional são o canal de compra preferido pelos consumidores, indicando 58,3% dos consultados. Já a intenção de realizar compras de presentes em lojas em shopping centers representa 31,9% dos consumidores. O dinheiro em espécie continua sendo a principal forma de pagar pelos presentes, apontada por 40,5% dos entrevistados. Já o cartão de crédito ou de loja será utilizado por 38% dos consumidores.

Mesmo com a compra de presentes sendo a opção mais escolhida, muitos pretendem comemorar o evento confraternizando em casa - são 41,4% das pessoas entrevistadas. Em menor proporção, manifesta-se o desejo de comemorar o Dia dos Pais em restaurantes, bares ou lanchonetes, que ficou em 26,9% dos consumidores.

Já a expectativa dos empresários do comércio de que as vendas para o período este ano sejam melhores do que as do ano passado, estimada em 48,6%. Já nos serviços de alimentação esse número chega a 40,6%. Em comparação ao ano passado, os dados estão menores, pois alcançaram, respectivamente, 51,2% e 42,7%. É esperado um aumento de 8,9% entre os estabelecimentos do comércio e, entre os prestadores de serviços alimentares, a média é de 4,5%.