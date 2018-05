Gasto médio com presente para mãe é R$ 203

Segundo Pesquisa da Fecomércio-PE, 79,6% dos entrevistados querem presentear suas mães no segundo domingo de maio

A intenção de comemorar o Dia das Mães com a compra de presentes mantém-se elevada em 2018 (79,6%), segundo Pesquisa Fecomércio-PE. A porcentagem é ligeiramente superior a do ano passado (79,1%).



Para o presente, consumidores projetam gasto médio de R$ 203, maior que os R$ 177 apontados em 2017. Para comemorar em casa, o cálculo de gasto é de R$ 112, valor que ano passado foi de R$ 115. Já quem vai confraternizar fora de casa pretende despender em média R$ 162, mais que no ano passado (R$ 147). Na preferência dos consumidores, os três principais artigos para presentear referem-se a objetos de uso pessoal. A maior preferência recai sobre roupas ou acessórios do vestuário, opção apontada por 35,6% dos entrevistados, seguida por perfumes e cosméticos (24,8%) e depois sapatos, sandálias e acessórios de calçados, com 20,1% das respostas.



Empresários/gestores do varejo da região metropolitana do Recife se mostram otimistas para as vendas do Dia das Mães 2018, após três anos de expectativas pessimistas - 61,2% esperam que as vendas sejam maiores.



A sondagem foi feita entre 9 e 13 de abril, e ouviu 1.855 pessoas - 602 empresários/gestores do segmento do comércio e serviços de alimentação e 1.253 consumidores, nos municípios de Recife, Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Jaboatão, Olinda, Paulista e São Lourenço da Mata, todos localizados na região metropolitana.